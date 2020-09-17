الصحة السعودية: شفاء 1203 حالات وتسجيل 593 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 17 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية ،اليوم الخميس، تسجيل 593 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة ( 328144) حالة، من بينها (16538) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1180) حالة حرجة.



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وأشارت الوزارة الى انه تم تسجيل (1203) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (307207) حالات..لافتة الى انه بلغ عدد الوفيات (4399) حالة، بإضافة (30) حالة وفاة جديدة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.