مكة والمدينة تسجلان أعلى درجات الحرارة غدًا

2020-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تسجل كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى درجات الحرارة غدًا عند 45 مئوية.

أعلى درجات الحرارة غدًا

وتوقعت الأرصاد أن تسجل الرياض 40 درجة وجدة 41، العلا 44، حفر الباطن 44، الدمام 44، سكاكا 42، عرعر 42، أما عن أدنى درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة فستكون في أبها بواقع 19 درجة مئوية.

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حالة الطقس غدًا

وتوقعت الأرصاد أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسيرو الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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