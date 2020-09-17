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بومبيو : عقوبات جديدة على 47 فردًا وكيانًا إيرانيًا
لتورطهم في شبكة التهديد السيبراني العالمية الإيرانية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن فرض واشنطن عقوبات على 47 فردًا وكيانًا إيرانيًا بسبب تورطهم في أنشطة “شبكة التهديد السيبرانية العالمية” التابعة لنظام الملالي.
عقوبات على حزب الله اللبناني
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت اليوم عقوبات على كيانين و45 شخصًا من مجموعة التهديد السيبراني الإيراني المرتبطة بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخزانة اليوم، أن هذه الكيانات والأفراد معًا، استهدفوا ما لا يقل عن 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى مئات الأفراد والكيانات في 30 دولة أخرى عبر إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
مجموعات التهديد السيبراني
وقال البيان: إن مجموعات التهديد السيبراني والشركات المرتبطة بها والمتسللين، استخدموا البرامج الضارة لاستهداف المدنيين والشركات الأبرياء، وتعزيز الأجندة الخبيثة للنظام في جميع أنحاء العالم، من خلال تعزيز أهداف الأمن القومي الإيراني، والأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية الإيرانية.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها إلى أن العقوبات المفروضة اليوم، تعد تذكيرًا بالمخاطر الكبيرة التي يشكلها النظام الإيراني على الأمن السيبراني الدولي وكذلك على الشعب الإيراني، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستستمر في فضح سلوك إيران الخبيث، وفرض تكاليف على النظام حتى يبتعد عن أجندته المزعزعة للاستقرار.
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