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وقع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زوراب بولوكاشيفيلي، اتفاقية بشأن إنشاء مكتب إقليمي في مدينة الرياض.
يأتي ذلك لأهمية تطوير قطاع السياحة وتنفيذ أنشطة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف الأمين العام، ويعد المكتب جزءًا لا يتجزأ من المنظمة.
وتتولى المنظمة إدارة المكتب من مقرها في مدريد، إسبانيا.
توقيع اتفاقية المكتب الإقليمي لـ"السياحة العالمية" في الرياضوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-17
وقع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زوراب بولوكاشيفيلي، اتفاقية بشأن إنشاء مكتب إقليمي في مدينة الرياض.
يأتي ذلك لأهمية تطوير قطاع السياحة وتنفيذ أنشطة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف الأمين العام، ويعد المكتب جزءًا لا يتجزأ من المنظمة.
وتتولى المنظمة إدارة المكتب من مقرها في مدريد، إسبانيا.
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
06:13 PM
أبرمها "الخطيب" مع الأمين العام للمنظمة "بولوكاشيفيلي"
وقع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زوراب بولوكاشيفيلي، اتفاقية بشأن إنشاء مكتب إقليمي في مدينة الرياض.
يأتي ذلك لأهمية تطوير قطاع السياحة وتنفيذ أنشطة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف الأمين العام، ويعد المكتب جزءًا لا يتجزأ من المنظمة.
وتتولى المنظمة إدارة المكتب من مقرها في مدريد، إسبانيا.
، توقيع اتفاقية المكتب الإقليمي لـ"السياحة العالمية" في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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