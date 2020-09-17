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منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشهيد البطل حسن بن يحيى محمد الفود، وسام الملك عبدالعزيز ، تقديرًا لجهوده وأعماله البطولية في إزالة الألغام ومواجهة العدو.
وتقدمت أسرة الشهيد حسن الفود، بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه المكرمة الجليلة.
ودعوا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وينصر جنودنا ويديم نعمة الأمن والأمان.
خادم الحرمين يمنح الشهيد "الفود" وسام الملك عبدالعزيزمحمد المواسي الخليج 365 2020-09-17
منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشهيد البطل حسن بن يحيى محمد الفود، وسام الملك عبدالعزيز ، تقديرًا لجهوده وأعماله البطولية في إزالة الألغام ومواجهة العدو.
وتقدمت أسرة الشهيد حسن الفود، بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه المكرمة الجليلة.
ودعوا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وينصر جنودنا ويديم نعمة الأمن والأمان.
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
06:07 PM
تقديرًا لجهوده وبطولاته في إزالة الألغام ومواجهة العدو
منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشهيد البطل حسن بن يحيى محمد الفود، وسام الملك عبدالعزيز ، تقديرًا لجهوده وأعماله البطولية في إزالة الألغام ومواجهة العدو.
وتقدمت أسرة الشهيد حسن الفود، بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه المكرمة الجليلة.
ودعوا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وينصر جنودنا ويديم نعمة الأمن والأمان.
، خادم الحرمين يمنح الشهيد "الفود" وسام الملك عبدالعزيز ،
المصدر : الخليج 365
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