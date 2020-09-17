، ليبيا: 886 إصابة جديدة ووفاة 11 بكورونا وتعافي 410 حالات ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتماثل 410 مصابين للشفاء، في حين توفي 11 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم.

وقال المركز في بيان له اليوم: أجريت تحاليل لـ3971 عينة، موضحاً أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغ 25 ألفاً و822 حالة، منها 11 ألفاً و509 إصابات نشطة، وتعافى 13 ألفاً و908 مصابين، في حين توفي 409 آخرون منذ ظهور الوباء في البلاد مارس الماضي.فيروس كورونا الجديد