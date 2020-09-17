السعودية | وزير السياحة يوقع مع أمين عام منظمة السياحة العالمية اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير السياحة يوقع مع أمين عام منظمة السياحة العالمية اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس وقع معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ومعالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زوراب بولوكاشيفيلي، اتفاقية بشأن إنشاء مكتب إقليمي في مدينة الرياض، ويأتي ذلك لأهمية تطوير قطاع السياحة وتنفيذ أنشطة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف الأمين لعام، ويعد المكتب جزء لا يتجزأ من المنظمة.

وتتولى المنظمة إدارة المكتب من مقرها في مدريد، إسبانيا.

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