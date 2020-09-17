السعودية | وزير الخارجية يجري اتصالاً مرئياً بوزير خارجية تركمانستان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجري اتصالاً مرئياً بوزير خارجية تركمانستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:11 مساءً, 17 سبتمبر 2020 م المناطق - واس أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً مرئياً اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف.

وتم خلال الاتصال المرئي، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، كما ناقش الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك.

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