شكرا لقرائتكم خبر عن صرف الدفعة الثانية لدعم العاملين في نشاط توجيه المركبات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء صرف الدفعة الثانية من مبادرة دعم الأفراد السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات. ويأتي ذلك تنفيذاً لمقتضى الأمر الملكي القاضي باعتماد المبادرة، والتي تهدف إلى دعم السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل، ويعملون بمقدار دوام كامل، والذين تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط؛ نتيجة الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.

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