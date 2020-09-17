شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجري اتصالاً مرئياً مع نظيره التركمانستاني والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً مرئياً اليوم، بوزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف. وتم خلال الاتصال المرئي، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، كما ناقش الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك.

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