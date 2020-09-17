شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض إنتاج النفط والان نبدء بالتفاصيل
- وزير الطاقة: الإنتاج الزائد يدمر سمعة أوبك
قال سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إن الإنتاج الزائد يدمر سمعة أوبك وجميع التعويضات عن الإنتاج الزائد يجب أن تتم قبل نهاية العام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني والعشرين، للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج JMMC.
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