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2020-09-17 صور.. طيران الأمن يدشن الطائرة H-145 إضافة نوعية إلى أداء مهام الرئاسة الأمنية والإنسانية متابعات الخليج 365 - الرياض تحت رعاية رئيس أمن الدولة، دشن طيران الأمن الطائرة (H-145) في قاعدة طيران الأمن في منطقة عسير. Advertisements وتعد الطائرة (H-145) بإمكانياتها المتطورة؛ إضافة نوعية إلى أداء مهام الرئاسة الأمنية والإنسانية.

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