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عقوبات أمريكية جديدة تطال شركتين وشخصًا مرتبطين بـ حزب الله
متابعات الخليج 365 - متابعة
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على أطراف مرتبطة بـ حزب الله اللبناني تستهدف شركتين وشخصية واحدة في لبنان.
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، بأنها فرضت عقوبات على شركتَي “Arch Consulting” للدراسات والاستشارات الهندسية و”Meamar Construction” للهندسة والمقاولات، قائلة إنهما تحت إدارة أو سيطرة “حزب الله”.
كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في قائمة عقوباتها متابعات الخليج 365 اللبناني، سلطان خليفة أسعد، نائب رئيس المجلس التنفيذي للحزب.
وتشمل العقوبات الأمريكية تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة ومنع مواطني وشركات البلاد إجراء أي عمل معهما.
ويأتي هذا التطور في تصعيد جديد للإجراءات الأمريكية المناهضة للحزب بعد انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي توقعته بعض التقارير الإعلامية متحدثة عن سعي الولايات المتحدة إلى تكثيف الضغوط على الحزب في ظل كارثة 4 أغسطس.
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