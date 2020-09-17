شكرا لقرائتكم شفاعة نائب أمير جازان تعتق رقبة فقيهي من القصاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-17 شفاعة نائب أمير جازان تعتق رقبة فقيهي من القصاص متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استجابة لشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بالمنطقة، تنازل ذوو نادر بن أحمد محمد ناصر “سعودي الجنسية”, عن استيفاء القصاص من القاتل تركي بن يحي فقيهي “سعودي الجنسية”, وذلك ابتغاء ثواب الله عز وجل.

جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, أولياء دم المجني عليه, حيث أعرب سموه عن شكره لأسرة وذوي المجني عليه وأولياء الدم على تجاوبهم ونبلهم وكرمهم بعتق رقبة الجاني، مؤكداً أن ذلك يأتي تأكيداً لعمق الترابط بين أبناء القبائل بمنطقة جازان وغيرها من مناطق الوطن.

المزيد شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شفاعة نائب أمير جازان تعتق رقبة فقيهي من القصاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.