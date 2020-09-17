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2020-09-17 التحالف : اعتراض وتدمير مسيرة حوثية أطلقتها المليشيا الإرهابية باتجاه خميس مشيط متابعات الخليج 365 - واس أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة. Advertisements وصرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

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