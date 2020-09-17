صور.. الشهري أعاد تأهيل المدرجات الزراعية بتنومة فنال الإشادة والتكريم

2020-09-17

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

سلّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني اليوم شهادة شكر ودرعاً تذكارياً للمواطن يوسف الشهري؛ تقديراً وعرفاناً بالدور الذي قام به في إعادة تأهيل المدرجات الزراعية واستصلاحها والمحافظة على هوية المنطقة الزراعية في عسير.

تأهيل المدرجات الزراعية

يأتي ذلك تفاعلاً مع إشادة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بالمزارع يوسف بن سعيد الشهري والعمل المميز الذي قام به في استصلاح الأراضي التي يملكها وإعادة تأهيلها زراعياً في محافظة تنومة.

وقام الويمني اليوم برفقة مدير عام إدارة الفروع بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس خالد الصنعا, ومحافظ تنومه مسفر الوادعي, ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة المكلف بمحافظة تنومة المهندس فايز الشهري ومدير مكتب التعليم بتنومة عبدالقادر بن علي, بزيارة لمزرعة متابعات الخليج 365 يوسف الشهري وقفوا فيها على العمل الذي أنجز في المزرعة واستمعوا إلى شرح مفصل من المزارع عن الخطوات التي تم تنفيذها لإعادة استصلاح مدرجاته الزراعية.

برامج دعم حكومية

بدوره أشاد الويمني بالعمل الكبير والمميز الذي قام به متابعات الخليج 365 يوسف الشهري في إعادة تأهيل مدرجاته الزراعية, والتي حظيت بإشادة من أمير المنطقة وهي بلا شك إشادة مستحقة.

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ووجه الويمني مكتب الوزارة في تنومة بإدراج اسم المزارع الشهري في برامج الوزارة ليحظى بالدعم الذي تقدمه الوزارة لاستصلاح المدرجات الزراعية وكذلك برنامج ريف لدعم المزارعين, داعياً كافة المزارعين في محافظة تنومة بالتقدم للاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الوزارة.





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