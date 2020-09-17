السعودية | سعودية تحترف تزيين السيارات.. "وجدت نفسي"

شكرا لقرائتكم سعودية تحترف تزيين السيارات.. "وجدت نفسي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استطاعت فتاة سعودية كسر حواجز حكر بعض المهن على الرجل، لتخوض تجربة مهنة تلميع وتظليل السيارات وعمل الزينة لها، رغم تخرجها من قسم الإعلام والاتصال.

وتحدثت زهراء حمادة من شرق السعودية، لـ"العربية.نت" عن تفاصيل قصتها، وقالت "البداية كانت بتلميع سيارات إخوتي في المنزل، والعمل في نطاق ضيق، حينها احببتُ هذا المجال، فأعلنت رغبتي في خوض التجربة بكل شجاعة".

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وتابعت: "خضت تجربة العمل في عدة مجالات مختلفة، حتى وجدتُ نفسي في تلميع السيارات وأعمال تزينها بكافة أشكالها، وأسعى حالياً لتطوير وخلق بيئة عمل جديدة للفتيات".

زهراء حمادة

وأبانت: "دخولي عالم السيارات، كان بداية أزمة كورونا، وتدربتُ من خلال إحدى الشركات الوطنية، ولا زلتُ أواصل تدريباتي حتى أصل لمرحلة الاحتراف، واستطعت فتح مشروع مدعوم حكومياً، وأنا مستمتعة بهذه المهنة، التي تعلمت منها الدقة والصبر والمثابرة، فالمرأة السعودية قادرة لخوض العديد من مجالات العمل، وأن تبدع فيها بنجاح وتميز، وهذا ما أتطلع إليه من افتتاحي لأول مشروع نسائي خاص بتلميع وتزيين السيارات".

وختمت حديثها: "تزيين السيارات والعناية بها، هو عالم فريد يمكن أن يكون للمرأة لمساتها الفنية المختلفة، والتي تثبت جدارتها بالعمل في هذا القطاع، في ظل دعم الدولة بكافة القرارات المساندة لعمل المرأة في مختلف المجالات، مما يجعلها لبنة قوية في بناء صرح الوطن".