محمد بن مسعود - الدمام - الميليشيا شنت الهجوم لاستهداف المدنيين بمدينة خميس مشيط صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة". وقال "المالكي": الطائرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط. 17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 05:58 PM الميليشيا شنت الهجوم لاستهداف المدنيين بمدينة خميس مشيط Advertisements "التحالف" يدمّر طائرة "مفخخة" أطلقها الحوثي باتجاه المملكة "التحالف" يدمّر طائرة "مفخخة" أطلقها الحوثي باتجاه المملكة صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة". وقال "المالكي": الطائرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط. الكلمات المفتاحية ، "التحالف" يدمّر طائرة "مفخخة" أطلقها الحوثي باتجاه المملكة ،

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