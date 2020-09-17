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التقى رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، مساء أمس، وفداً من وزارة الثقافة، حيث تم بحث دعم رياضة الفروسية للارتقاء بها وتطويرها بوصفها جزءاً رئيسيًا من الثقافة السعودية، مبيناً أهمية سباق السعودية والعمل المستمر لإنجاح نسخته القادمة .
كما ناقش "الفيصل" خلال اللقاء سبل التعاون بين النادي ووزارة الثقافة في كأس السعودية القادم بما ينعكس بشكل إيجابي على أجواء السباق والمنافسة، مشيراً إلى أن رياضة الخيل والفروسية تعد جزءاً من ثقافة وموروث إنسان الجزيرة العربية بصورة عام، وقد بحث الأمير بندر مع وفد وزارة الثقافة جوانب العمل المشترك واستثمار نشاطات النادي ومرافقه للبرامج والمنتجات الثقافية التي تقوم بها الوزارة، مشيدًا بروح التعاون والتكامل التي أبداها وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود .
وحول الخطط المقبلة للنادي أكد الأمير بندر بن خالد الفيصل أنهم بصدد تهيئة بيئة سباق خيل جاذبة على المستوى العالمي وذات تأثير رياضي اقتصادي ثقافي، مؤكدًا أن "كأس السعودية" ستساهم في إبراز مكانة المملكة وأهمية الخيل كإرث أصيل .
وأوضح أن النادي يعمل على توفير بنية تحتية شاملة لخدمة أنشطة الفروسية ورفع جودة ومستوى الخيل المشاركة في السباقات وفق المعايير العالمية، وجعل سباقات الفروسية نشاطاً واسعاً رياضياً ترفيهياً وثقافياً يستهدف جميع شرائح المجتمع. كما سيحرص النادي على إطلاق المبادرات والبرامج والأهداف ذات الأهداف التنموية، والمضي في تأسيس شراكات ثقافية متعددة تحفز على قيم المنافسة والإبداع في "كأس السعودية" .
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 05:52 PM
للتعاون بينهما في "كأس السعودية"رئيس هيئة الفروسية يلتقي وفدًا من وزارة الثقافة
التقى رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، مساء أمس، وفداً من وزارة الثقافة، حيث تم بحث دعم رياضة الفروسية للارتقاء بها وتطويرها بوصفها جزءاً رئيسيًا من الثقافة السعودية، مبيناً أهمية سباق السعودية والعمل المستمر لإنجاح نسخته القادمة .
كما ناقش "الفيصل" خلال اللقاء سبل التعاون بين النادي ووزارة الثقافة في كأس السعودية القادم بما ينعكس بشكل إيجابي على أجواء السباق والمنافسة، مشيراً إلى أن رياضة الخيل والفروسية تعد جزءاً من ثقافة وموروث إنسان الجزيرة العربية بصورة عام، وقد بحث الأمير بندر مع وفد وزارة الثقافة جوانب العمل المشترك واستثمار نشاطات النادي ومرافقه للبرامج والمنتجات الثقافية التي تقوم بها الوزارة، مشيدًا بروح التعاون والتكامل التي أبداها وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود .
وحول الخطط المقبلة للنادي أكد الأمير بندر بن خالد الفيصل أنهم بصدد تهيئة بيئة سباق خيل جاذبة على المستوى العالمي وذات تأثير رياضي اقتصادي ثقافي، مؤكدًا أن "كأس السعودية" ستساهم في إبراز مكانة المملكة وأهمية الخيل كإرث أصيل .
وأوضح أن النادي يعمل على توفير بنية تحتية شاملة لخدمة أنشطة الفروسية ورفع جودة ومستوى الخيل المشاركة في السباقات وفق المعايير العالمية، وجعل سباقات الفروسية نشاطاً واسعاً رياضياً ترفيهياً وثقافياً يستهدف جميع شرائح المجتمع. كما سيحرص النادي على إطلاق المبادرات والبرامج والأهداف ذات الأهداف التنموية، والمضي في تأسيس شراكات ثقافية متعددة تحفز على قيم المنافسة والإبداع في "كأس السعودية" .
، رئيس هيئة الفروسية يلتقي وفدًا من وزارة الثقافة ،
المصدر : الخليج 365
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