، ثلاث إصابات جديدة في صفوف الهلال بفيروس كورونا ،

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أعلن نادي الهلال إصابة ثلاثي الفريق الكروي الأول "عبد الله الجدعاني، نواف الغامدي، وعبد الله الحافظ" بفيروس كورونا.
ونشر النادي تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر" اليوم الخميس؛ قال فيها: "أوضحت الفحوص التي أجراها ثلاثي فريق الهلال الأول لكرة القدم "عبد الله الجدعاني، نواف الغامدي وعبد الله الحافظ"؛ إصابتهم بفيروس كورونا، وسيخضع الثلاثي للعزل الصحي، والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.
وبذلك ينضم الثلاثي إلى مجموعة من لاعبي الفريق الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد؛ وهم: ياسر الشهراني، نواف العابد، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد الواكد، صالح الشهري، حمد العبدان، سعود كريري مدير الفريق.
فيروس كورونا الجديد
ثلاث إصابات جديدة في صفوف الهلال بفيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-17
أعلن نادي الهلال إصابة ثلاثي الفريق الكروي الأول "عبد الله الجدعاني، نواف الغامدي، وعبد الله الحافظ" بفيروس كورونا.
ونشر النادي تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر" اليوم الخميس؛ قال فيها: "أوضحت الفحوص التي أجراها ثلاثي فريق الهلال الأول لكرة القدم "عبد الله الجدعاني، نواف الغامدي وعبد الله الحافظ"؛ إصابتهم بفيروس كورونا، وسيخضع الثلاثي للعزل الصحي، والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.
وبذلك ينضم الثلاثي إلى مجموعة من لاعبي الفريق الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد؛ وهم: ياسر الشهراني، نواف العابد، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد الواكد، صالح الشهري، حمد العبدان، سعود كريري مدير الفريق.
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
05:18 PM
بعد إصابة الشهراني أمس
أعلن نادي الهلال إصابة ثلاثي الفريق الكروي الأول "عبد الله الجدعاني، نواف الغامدي، وعبد الله الحافظ" بفيروس كورونا.
ونشر النادي تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر" اليوم الخميس؛ قال فيها: "أوضحت الفحوص التي أجراها ثلاثي فريق الهلال الأول لكرة القدم "عبد الله الجدعاني، نواف الغامدي وعبد الله الحافظ"؛ إصابتهم بفيروس كورونا، وسيخضع الثلاثي للعزل الصحي، والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.
وبذلك ينضم الثلاثي إلى مجموعة من لاعبي الفريق الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد؛ وهم: ياسر الشهراني، نواف العابد، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد الواكد، صالح الشهري، حمد العبدان، سعود كريري مدير الفريق.
، ثلاث إصابات جديدة في صفوف الهلال بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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