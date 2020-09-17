محمد بن مسعود - الدمام - شملت شركتين وشخصية واحدة أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على كيانين مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية. وقالت إن العقوبات شملت أطرافًا مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني وتستهدف شركتين وشخصية واحدة. 17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 05:35 PM شملت شركتين وشخصية واحدة Advertisements الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانين مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانين مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على كيانين مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية. وقالت إن العقوبات شملت أطرافًا مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني وتستهدف شركتين وشخصية واحدة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانين مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانين مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.