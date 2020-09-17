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رجل يُسيء لموظفة سعودية ويُلقي المشتريات في وجهها

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو، موقف مُسيء من أحد الزبائن تجاه مواطنة تعمل في محل تجاري.

وأوضح الفيديو، قيام الزبون برمي كيس المشتريات في وجه المواطنة، وهددها بقذف الكيس الثاني في رأسها.

وأكدت المواطنة خلال الفيديو، أنها سوف تشتكيه على ما قعله، مضيفة: "هذا ما هو أبو أبوي عشان يحاكيني كذا ".

وتابعت:" يحترم نفسه، ما يقط في وجهي البطاقة، أنا ما قلت له شيء، أعطيته أغراضه وطلعت ” .

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