اعتراض طائرة حوثية مفخخة فوق سماء خميس مشيط

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الرياض - علي القحطاني - خميس مشيط (صدى): تمكنت قوات الدفاع الجوي، من اعتراض طائرة مفخخة فوق سمـاء محافظة خميس مشيط، مساء اليوم الخميس. تمكنت قوات الدفاع الجوي، من اعتراض طائرة مفخخة فوق سمـاء محافظة خميس مشيط، مساء اليوم الخميس. وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الطائرة لاستهداف المدنيين في المحافظة.

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