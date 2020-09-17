شكرا لمتابعة خبر عن حالة واحدة يُعفى فيها المبلغ عن الإيذاء من المسؤولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة حقوق الإنسان عن حالة واحدة يُعفى فيها المبلغ عن الإيذاء من المسؤولية.
وأضافت الهيئة أن المبلغ حَسَن النية يُعفى من المسؤولية إذا تبين أن واقعة الإيذاء التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء.
وأوضحت الهيئة أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية، ويلتزم كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالات الإيذاء؛ بالمحافظة على سرية المعلومات.
وأشارت الهيئة إلى أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء، إلا بشرطين، وهما: موافقة المبلغ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية.
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