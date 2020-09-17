بالفيديو.. الرياض وجدة والدمام الأكثر استفادة من نظام الإفلاس

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):استفاد القطاع الخاص من نظام الإفلاس للمتعثرين ماليًا؛ حيث يساعد في الحد من ضياع حقوق المدينين في الكثير من الأحيان.
وكشف تقرير لقناة "الإخبارية"، أن المحكمة أثناء الإجراءات لها الحق في وضع يدها على ما تحت يد المدين أو على ممتلكاته الموجودة أو لدى الغير؛ فيما يلتزم الأمين بأن تكون كل تلك الإجراءات مكتوبة ومتفق عليها.
وتمكنت 119 شركة ومؤسسة من الاستفادة بالإضافة إلى 6 أفراد من هذا النظام الذي ساعد على حفظ حقوق الجميع، بينما جاءت الرياض في المرتبة الأولى في عدد الشركات والمؤسسات المستفيدة من هذا النظام بـ58 مستفيدًا، وبعدها جدة بـ46 مستفيدًا، ثم الدمام في المرتبة الثالثة بـ19 مستفيدًا.
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