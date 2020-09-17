بالصور.. شفاعة نائب أمير جازان تعتق رقبة "الفقيهي"

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):استجاب أولياء قتيل، لشفاعة سمو نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في عتق رقبة المواطن تركي بن يحي فقيهي من القصاص.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لأسرة وذوي المجني عليه على تجاوبهم ونبلهم بعتق رقبة الجاني احتسابًا للأجر والمثوبة من الله -عزوجل-.
وتنازل ذوي المقتول نادر بن أحمد محمد ناصر عن دم ابنهم لوجه الله تعالى، وذلك بجهود متواصلة من لجنة أصلاح ذات البين، للسعي إلى الإصلاح والتوفيق بين اسرتي الجاني والمجني عليه.
يذكر أن نائب أمير جازان، كان قد استقبل بمكتبه في ديوان الإمارة أولياء الدم الذين قدموا تنازلهم وذوي القتيل نادر بن احمد محمد ناصر عن المطالبة بالقصاص إثر قتل المجني عليه من الجاني تركي بن يحي فقيهي النزيل بالسجن العام بمدينة جازان، عقب نظر المحكمة شرعاً في جريمة القتل بسبب خلاف خاص نشب بينهما، وتم التنازل ابتغاء ثواب الله عز وجل ثم استجابة لشفاعة سمو نائب أمير جازان .
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