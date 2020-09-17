شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" توضح نوع السيارة التي يجوز للمقيمين امتلاكها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الإدارة العامة للمرور، نوع السيارة التي يُمكن للمقيمين امتلاكها أثناء فترة إقامتهم بالمملكة.
وأشارت إدارة المرور، إلى أن المادة التاسعة فقرة 3 من نظام المرور نصت على أنه "يجوز لغير السعوديين امتلاك المركبات الخصوصي فقط ".
وكان المرور السعودي، قد حذر من استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة، إذ يُغرم مرتكب تلك المخالفة بغرامة قيمتها من 1000 إلى 2000 ريال.
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