شكرا لمتابعة خبر عن المدينة المنورة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن منطقة المدينة المنورة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بعدما سجلت 40 حالة إصابة جديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 593 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن 1203 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 307,207 حالة، و30 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 4399 حالة.