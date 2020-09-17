شكرا لمتابعة خبر عن النادي الأدبي بجدة ينظم لقاءً نقديًا عن صناعة القصة القصيرة بين المبدع العربي والغربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

أقام رواق السرد بالنادي الأدبي الثقافي بجدة يوم أمس، عبر منصته الإلكترونية، لقاءً نقديًا بعنوان "صناعة القصة القصيرة بين المبدع العربي والغربي".

وتناول ضيف اللقاء الناقد والمترجم خلف بن سرحان القرشي، موضوع اللقاء معتمدًا على حاجة التناول المقارن إلى الدراسة العميقة والبحث العلمي، وذلك من خلال تجربته في القصة القصيرة إبداعًا ونقدًا وترجمة منذ أكثر من 25 عامًا .

وتناول القرشي، الموضوع عبر عدد من المحاور، أبرزها: التفريق بين القصة القصيرة هيكلًا ومحتوى، إضافة إلى شكل القصة القصيرة وسماتها بين العرب والغرب، مستعرضًا محتوى القصة القصيرة عند الكتاب العرب والغربيين، إلى جانب القواسم المشتركة التي تجمع المبدع العربي والغربي، وتأثير قيمة "الحرية" في النتاج القصصي العربي، ومساحة الخيال عند المبدع الغربي مقارنة بما لدى المبدع العربي، خاصة ما يسمى بأدب الخيال العلمي لدى المبدع العربي، مقارنة بالمبدع الغربي.

وشهد اللقاء عددًا من مداخلات المتابعين، التي ركّزت على أهمية العمل على إثراء الساحة الإبداعية والنقدية، بمزيد من الإنتاج القصصي النوعي.