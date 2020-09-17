(تعليمهم يستمر) مبادرة انسانية بين مؤسسة صالح كامل الخيرية وجمعية البر و أكاديمية دله

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الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):وقعت مؤسسة صالح عبدالله كامل الخيرية وجمعية البر و أكاديمية دله للعمل التطوعي بجدة المبادرة الانسانية ( تعليمهم يستمر ) وذلك تماشياً مع مبادرة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ( تعلم عن بعد ).
وتأتي هذه المبادرة في ظل ظروف جائحة كورونا التي القت بظلالها على جميع القطاعات ومنها التعليم بحيث اصبح التعليم في هذا العام الدراسي عن بعد حفاظاً على سلامة الطلاب وأصبح وجود جهاز كمبيوتر لكل طالب أمر لابد منه ، للإلتحاق بالعملية التعليمية ، ونظرا لأن الفترة الدراسية أصبحت موحدة خلال ساعات معينة نتج عن ذلك تحدي لبعض الأسر التي لديها عدد من الطلاب من توفير عدة أجهزة في آن واحد.
وقد استطاعت مبادرة ( تعليمهم يستمر ) وخلال أسبوعها الأول من تهيئة قرابة 1000 جهاز كمبيوتر بين مكتبي ومحمول ( لابتوب) تم تسليمها في مقر جمعية البر ومن ثم انتقلت الى أكاديمية دلة لصيانتها واعادة تطويرها لكي تكون صالحة للإستخدام بحيث قامت دله من خلال مشاركة متطوعين ببرمجة هذه الأجهزة وتوفير قطع الغيار لها وجدولة تسليمها للمستحقين من طلاب وطالبات الأسر المستهدفة من خلال جمعية البر بجدة بالإضافة الى تصميم برنامج التعليم السريع للأساسيات و كيفية التشغيل و الإستخدام لمن يجهل و ذلك لتنوع الأجهزة والأنظمة بين ويندوز وماكنتوش ابل بالإضافة الى شرح و تسهيل الدخول الى منصة مدرستي التي وضعتها وزارة التعليم.
كما تهدف المبادرة الى تشجيع المشاركة المجتمعية في دعم الطلاب والطالبات المعسرين و المحافظة على البيئة من خلال إعادة تأهيل واستخدام الأجهزة الغير مستغلة في الشركات والمؤسسات وأيضاً لدى الافراد .
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