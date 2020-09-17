شكرا لمتابعة خبر عن (تعليمهم يستمر) مبادرة انسانية بين مؤسسة صالح كامل الخيرية وجمعية البر و أكاديمية دله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

وقعت مؤسسة صالح عبدالله كامل الخيرية وجمعية البر و أكاديمية دله للعمل التطوعي بجدة المبادرة الانسانية ( تعليمهم يستمر ) وذلك تماشياً مع مبادرة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ( تعلم عن بعد ).

وتأتي هذه المبادرة في ظل ظروف جائحة كورونا التي القت بظلالها على جميع القطاعات ومنها التعليم بحيث اصبح التعليم في هذا العام الدراسي عن بعد حفاظاً على سلامة الطلاب وأصبح وجود جهاز كمبيوتر لكل طالب أمر لابد منه ، للإلتحاق بالعملية التعليمية ، ونظرا لأن الفترة الدراسية أصبحت موحدة خلال ساعات معينة نتج عن ذلك تحدي لبعض الأسر التي لديها عدد من الطلاب من توفير عدة أجهزة في آن واحد.

وقد استطاعت مبادرة ( تعليمهم يستمر ) وخلال أسبوعها الأول من تهيئة قرابة 1000 جهاز كمبيوتر بين مكتبي ومحمول ( لابتوب) تم تسليمها في مقر جمعية البر ومن ثم انتقلت الى أكاديمية دلة لصيانتها واعادة تطويرها لكي تكون صالحة للإستخدام بحيث قامت دله من خلال مشاركة متطوعين ببرمجة هذه الأجهزة وتوفير قطع الغيار لها وجدولة تسليمها للمستحقين من طلاب وطالبات الأسر المستهدفة من خلال جمعية البر بجدة بالإضافة الى تصميم برنامج التعليم السريع للأساسيات و كيفية التشغيل و الإستخدام لمن يجهل و ذلك لتنوع الأجهزة والأنظمة بين ويندوز وماكنتوش ابل بالإضافة الى شرح و تسهيل الدخول الى منصة مدرستي التي وضعتها وزارة التعليم.

كما تهدف المبادرة الى تشجيع المشاركة المجتمعية في دعم الطلاب والطالبات المعسرين و المحافظة على البيئة من خلال إعادة تأهيل واستخدام الأجهزة الغير مستغلة في الشركات والمؤسسات وأيضاً لدى الافراد .

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