السجل التجاري.. آلية وخطوات التجديد في 10 خطوات

يمكن للتجار والمستثمرين من المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية، استخراج سجل تجاري إلكترونيًّا عن طريق زيارة البوابة الرسمية (من هنا).

ويمكن للفئات المحددة الاستفادة من خدمة إصدار السجل التجاري، عبر الدخول من خلال نظام الدخول الموحد أو من خلال النفاذ الوطني الموحد.

رسوم السجل التجاري

وتم تحديد رسوم فتح وإصدار سجل تجاري بمبلغ ٢٠٠ ريال للسجل التجاري الرئيسي للنشاط (للسنة الواحدة)، ويضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة.

ويتم إضافة ورسوم الإصدار (١٠٠ ريال) للسجل التجاري الفرعي للنشاط (للسنة الواحدة)، وتضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع نشاط السجل التجاري وحسب الدرجة لكل سنة.

إصدار السجل التجاري

تشمل إجراءات فتح سجل تجاري عدة خطوات بسيطة على النحو التالي:

- ادخل إلى الخدمة.

- ادخل إلى الحساب (اسم المستخدم وكلمة المرور).

- اضغط على «سجلاتي التجارية».

- اضغط على أيقونة «إصدار سجل تجاري».

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- حدد نوع الاسم التجاري من الخيارات (اسم محجوز – اسم قائم – اسم شخصي).

- اختر النشاط في المستوى الأول أو الثاني أو الثالث، مع العلم بأنه لا يمكن اختيار أكثر من نشاط في المستوى الأول وفي المستوى الثاني، لكن بإمكانك اختيار أكثر من نشاط في المستوى الثالث حسب الرغبة، على ألا يتجاوز عدد الأحرف بالأنشطة 350 حرفًا.

- حدد مدة السجل التجاري من سنة حتى 5 سنوات.

- قم بتعبئة البيانات الخاصة بكل من (السنة المالية - رأس المال – عنوان المنشأة وبيانات الاتصال).

- ضع علامة بنافذة ملخص تأكيد البيانات المدخلة على الخدمة قبل إرسال الطلب.

- سيتم إصدار فاتورة سداد وإرسالها كرسالة نصية إلى هاتفك.

- سدد الفاتورة عبر قنوات السداد المختلفة (من هنا)

- حين يصل المبلغ المسدد، يمكنك الاستفادة من الخدمة بطباعة السجل التجاري إلكترونيًّا.

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