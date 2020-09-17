شروط التسجيل في فرص التعيين بالأفواج الأمنية

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الخميس، عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتب (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) (رجال) للتعيين عليها بالمناطق التالية (الرياض، عسير، جازان، نجران).

كما أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية لشؤون الأفواج الأمنية، أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – توظيف) من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2/2/1442هـ حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7/2/1442هـ.

شروط التسجيل بشؤون الأفواج الأمنية

وحددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، الشروط اللازمة الواجب توافرها في المتقدمين اشغل الوظائف المعلن عنها، وتتمثل هذه الشروط في :

- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة .

- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

- ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

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- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول .

- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية .

- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص .

وأشارت منصة أبشر، إلى أن يجب تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة .

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