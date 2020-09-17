«الضمان الصحي» يمدد فترة استقبال المرئيات حول العقد الموحد للتأمين

أعلن مجلس الضمان الصحي، اليوم الخميس، تمديد فترة استقبال المرئيات والملاحظات حول مسودة العقد الموحد بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة، إلى 15 يومًا بدلًا من 5 أيام عمل، وذلك بناء على طلب الجهات ذات العلاقة.

وكان المجلس دعا- في وقت سابق- كل أطراف العلاقة من المختصين والمهتمين لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم، حول مسودة العقد الموحد بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة.

ويتم استقبال المرئيات على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

Advertisements

ويمكن الاطلاع على مسودة المشروع عبر الرابط التالي:

اقرأ أيضًا:

الضمان الصحي: ضرورة تطابق مدة تأمين الزائر مع التأشيرة

الضمان الصحي: وثيقة تأمين الزائرين تغطِّي نفقات الحمل والولادة القيصرية