«الجوازات السعودية» تعيد التذكير بآلية تجديد هوية «زوجة المواطن»

عبر منصة «أبشر»

أوضحت المديرية العامة للجوازات آلية تجديد هوية زوجة المواطن؛ وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كيفية تجديد هوية زوجة المواطن وهل عليها رسوم؟». ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يتم التجديد عبر منصة أبشر بعد سداد الرسوم؛ علمًا بأن رسوم تجديد هوية مقيم لزوجة المواطن ٥٠٠ ريال في السنة». وفي السياق نفسه، استفسر أحد المستفيدين عن آلية تجديد جوزا السفر؛ حيث قال الحساب الرسمي للجوازات: «يتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عامًا فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية، وفي حال عدم خدمتك، يرجى طباعة الملاحظة وحجز موعد إلكتروني ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك». Advertisements اقرأ أيضًا: «الجوازات السعودية»: الخروج النهائي لعامل خارج المملكة «ممنوع» «الجوازات السعودية»: خطوتان لحسم موقف هوية مقيم بعد الخروج النهائي

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