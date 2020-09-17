ترقيات جديدة في هيئة الأمر بالمعروف عبر منصة «مسار»

اعتمدها الدكتور السند
اعتمد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ترقية 215 موظفًا من منسوبي الرئاسة العامة؛ وذلك عبر منصة مسار التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تقدم خدماتها الإلكترونية للجهات الحكومية والموظفين والأفراد في إدارة تطوير الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
وبيَّن السند أن إدراج ترقيات منتسبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبر المنصة الرقمية (مسار) يأتي لتحقيق رؤية الرئاسة العامة في التطوير والعمل الجاد وفق الإجراءات والأنظمة التي اعتمدتها الجهات المختصة ومن ذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
من جانبه، أوضح المدير العام للموارد البشرية بالرئاسة العامة الشيخ علي بن سالم الشهري، أن الرئاسة العامة من أوائل الجهات الحكومية المبادِرة إلى استخدام منصة مسار في ترقيات منسوبيها، مع ربطها بأنظمة الرئاسة الإلكترونية الداخلية، لتكتمل منظومة الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كل ما من شأنه مواكبة التحول الرقمي فيما يتعلق بإجراءات الموارد البشرية وتقديم أفضل الخدمات اللازمة للمستفيد.
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