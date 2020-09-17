توضيح مهم من هيئة النقل حول الشاحنات المسجلة «نقل خاص»

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن الشاحنات المُسجَّلة «نقل خاص»، لا يحق لها أن تمارس نشاط نقل البضائع بأجر؛ وذلك وفق أنظمة الهيئة العامة للنقل والمرور السعودي، كما نبهت أصحاب المنشآت إلى ضرورة التأكد من أن الشاحنة (نقل عام) ومرخصة من قبل الهيئة العامة للنقل بأجر قبل شحن البضاعة لضمان حفظ حقوقهم التعاقدية.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الشاحنات المُسجَّلة (نقل خاص) لا يحق لها أن تمارس نشاط نقل البضائع بأجر؛ وذلك وفق أنظمة الهيئة العامة للنقل والمرور السعودي.. وعدم الالتزام يعرضك للمخالفة».

ونشرت الهيئة العامة للنقل إنفوجرافًا توعويًّا جاء به: «عزيزي صاحب المنشأة، عليك التأكد قبل شحن بضاعتك من أن الشاحنة (نقل عام) ومرخصة من قبل الهيئة العامة للنقل بأجر، ولا تحمل لوحة (نقل خاص) لضمان حفظ حقوقك التعاقدية وفق أحكام اللائحة المنظمة للنشاط».

Advertisements

اقرأ أيضًا:

تعرّف على موعد صرف الدفعة الثالثة من مبادرة دعم الأفراد

وظائف شاغرة بالهيئة العامة للنقل لحملة البكالوريوس

هيئة النقل تعلن آلية لتحديد قيمة استحقاق توجيه المركبات.. والصرف قريبًا