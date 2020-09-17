30 وفاة جديدة بكورونا.. ووزارة الصحة: إجمالي التعافي 307207 حالات

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة.

وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 328144، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 307207.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 4399 حالة، فقد تم تسجيل 30 حالة وفاة، و1203 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق، أن إجراء الحجر الصحي يكون على الشخص المخالط لآخر مصابًا بالمرض.

وأضاف أن ذلك سيكون حال مخالطته دون وقاية ولمدة طويلة، لافتا إلى أن الرصد العالمي متواصل ويلاحظ عليه الزيادة، ويقترب العدد العالمي من 30 مليون حالة.

وأشار إلى أن المراكز الصحية آمنة وقريبة، ويجب المبادرة بحجز المواعيد والاطمئنان على الصحة، حتى وإن لم يكن هناك أعراض الفيروس.

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وقال المتحدث الرسمي للوزارة إن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي، ونأمل ألا تقع تلك الموجات الإضافية.

وبين المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الأمور في المملكة تسير باتجاه إيجابي «في مواجهة فيروس كورونا» وتسير باتجاه انحسار ونزول.

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