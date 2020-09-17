كلية الآداب بظهران الجنوب تقيم دورة لتطوير قدرات منسوبي التعليم

برعاية رئيس جامعة الملك خالد، الدكتور فالح السلمي، تنظم كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر برنامجًا تدريبيًّا تربويًّا للمعلمين والمعلمات، وذلك عن بُعد لمدة أسبوع، اعتبارًا من 3 صفر المقبل.

وأوضح عميد كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي أن البرنامج يضم عددا من الدورات التدريبية المتخصصة، وذلك بمشاركة نخبة من منسوبي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وهو يستهدف منسوبي التعليم العام، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للجامعة.

بدوره، أكد عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل حرص العمادة على تقديم كل ما يخدم مجتمع التعليم العام والجامعي، وبالأخص في ظل ظروف جائحة كورونا التي تتطلب تضافر الجهود لتقديم كل ما يسهم في تقدم وتطور العملية التعليمية والرقي بالطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم.

ويضم البرنامج التدريبي 5 دورات تدريبية بواقع دورة تدريبية يوميّا لمدة أسبوع، وتأتي دورة "المهارات التربوية في إدارة التعليم عن بعد" لعضو هيئة التدريس بالجامعة الدكتور خضران بن عبدالله السهيمي في مقدمتها، يليها دورة مقدمة من عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف بن محمد جبلي بعنوان "الابتكار في التعليم الإلكتروني"، كذلك تتناول ثالث دورات البرنامج التدريبية دورة "اليدويات في تعليم الرياضيات" لوكيل عمادة التطوير الأكاديمي والجودة الدكتور سامي بن مصبح الشهري.

ويقدم عضو هيئة التدريس بكلية التربية الدكتور عبدالعزيز بن سعيد الهاجري رابع دورات البرنامج التدريبية تحت عنوان "الممارسات التطبيقية لإدارة الأزمات في المؤسسات التعليمية"، ويختتم البرنامج التدريبي دوراته بدورة المشرف على وحدة الندوات والمؤتمرات بالجامعة الدكتور أحمد بن علي الصغير "الإستراتيجيات الأساسية للتدريس الفعال".

يذكر أن إدارة لقاءات الدورات التدريبية تحظى بمشاركة نخبة من منسوبي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وستنطلق طيلة أيام الأسبوع التدريبي في تمام الساعة الـ8:30 حتى الـ 10:30 مساءً، كما سيتم توزيع شهادات معتمدة للحضور.