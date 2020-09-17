مذكرة تفاهم لإنشاء مدارس حقلية نموذجية في الشرقية

وقع المذكرة من جانب الوزارة مدير عام فرع الشرقية الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري وصاحب المنشأة علي بن حسن الخويلدي.
وأكد المطيري أن المذكرة تهدف إلى تطبيق نتائج الأنشطة البحثية فيها حسب الميزات النسبية للمنطقة وتحديد وإدراج الممارسات الرائدة والتقنيات والأساليب الزراعية الحديثة في خدمات الإرشاد والتوعية المقدمة للمستفيدين من المزارعين.
كما بين أهمية هذا التعاون المشترك الذي يهدف لإنشاء مدارس حقلية نموذجية في المنطقة الشرقية لتطبيق نتائج الأنشطة البحثية حسب المميزات النسبية للمنطقة بتحديد التقنيات والأساليب الزراعية الحديثة في خدمات الإرشاد والتوعية المقدمة للمستفيدين ونشر وتبني المبتكرات والتقنيات الزراعية ورفع الكفاءة والجدارة الإنتاجية للمزارع وتفعيل التواصل والتعاون بين مراكز الأبحاث والجامعات والمزارعين والاستفادة من نتائج الأبحاث في مختلف المجالات الزراعية وإيصالها للمزارعين على شكل معلومات توعوية إرشادية.
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