200 طالبة في دورة مكافحة الجرائم المعلوماتية

وتناولت الدورة عدة محاور منها ماهية الجرائم المعلوماتية، أهداف وأسباب الجرائم المعلوماتية، وأركان وأنواع الجريمة المعلوماتية، وأساليب مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومعيار جريمة التشهير في التطبيقات، والحماية والعقوبات الواردة في النظام.
وبثت الدورة على المنصات الاجتماعية ليعم النفع للجميع.
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