200 طالبة في دورة مكافحة الجرائم المعلوماتية

شاركت 200 طالبة عن بعد، بينهن 15 متدربة حضوريا في دورة مكافحة الجرائم المعلوماتية التي أشرفت عليها المحامية رباب المعبي لطالبات بمعدل 3 ساعات تدريبية بالتعاون مع مبادرة يقظة التطوعية ومركز المسار السريع للتدريب.

وتناولت الدورة عدة محاور منها ماهية الجرائم المعلوماتية، أهداف وأسباب الجرائم المعلوماتية، وأركان وأنواع الجريمة المعلوماتية، وأساليب مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومعيار جريمة التشهير في التطبيقات، والحماية والعقوبات الواردة في النظام.

وبثت الدورة على المنصات الاجتماعية ليعم النفع للجميع.