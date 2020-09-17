السعودية اليوم / "التخصصات الصحية" و "تقويم التعليم" تبحثان التعاون المشترك



الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

عقدت الهيئة

وأكد الدكتور عبده، أهمية التنسيق والتكامل بما يحقق أهداف الجهتين، لافتاً النظر إلى أن هيئة التخصصات الصحية حريصة على التكامل مع جميع الجهات ذات الأهداف المشتركة والاستفادة من الخبرات وتبادل البيانات.

من جهته، شدد الدكتور زمان، على أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية, منوهاً بدور الهيئة وسعيها نحو ما يرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما في المملكة لأعلى المستويات العالمية، وبالأدوار التي تقوم بها الجهتان في مجالات الصحة والتقييم والتدريب.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق بالبيانات وذكاء الأعمال، وكذلك الرخص المهنية، والإطار الوطني للمؤهلات وآليات تفعليه.

// انتهى //

16:45ت م

0147



الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسعقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مقرها بالرياض اليوم، اجتماعاً مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لبحث عدد من مجالات التعاون بين الجانبين في مجالات البيانات والتقييم والتدريب، بحضور معالي رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والأمين العام لهيئة التخصصات الدكتور أيمن بن أسعد عبده.وأكد الدكتور عبده، أهمية التنسيق والتكامل بما يحقق أهداف الجهتين، لافتاً النظر إلى أن هيئة التخصصات الصحية حريصة على التكامل مع جميع الجهات ذات الأهداف المشتركة والاستفادة من الخبرات وتبادل البيانات.من جهته، شدد الدكتور زمان، على أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية, منوهاً بدور الهيئة وسعيها نحو ما يرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما في المملكة لأعلى المستويات العالمية، وبالأدوار التي تقوم بها الجهتان في مجالات الصحة والتقييم والتدريب.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق بالبيانات وذكاء الأعمال، وكذلك الرخص المهنية، والإطار الوطني للمؤهلات وآليات تفعليه.// انتهى //16:45ت م0147

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