السعودية اليوم / ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في نيجيريا إلى 77



أبوجا 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها نيجيريا حالياً بسبب الأمطار الغزيرة، إلى 77 قتيلًا.

وأوضح مسؤول في وكالة نيجيريا للطوارئ عمر محمد اليوم، أن الفيضانات أدت أيضا إلى إصابة 17 شخصًا وألحقت أضراراً كاملة أو جزئية بـ25 ألف و961 منزلًا، فضلا عن غرق نحو 7 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية.

وناشد عمر محمد المسؤولين المعنيين ضرورة تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات التي تسببت كذلك في تشريد الآلاف.

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16:05ت م

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