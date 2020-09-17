السعودية اليوم / باكستان تسجل 545 إصابة بفيروس كورونا



إسلام آباد 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 حالات وفاة، و545 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 303634 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6399 حالة وفاة،كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 291169 حالة، في حين توجد 6066 حالة نشطة.

// انتهى //

16:01ت م

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إسلام آباد 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 حالات وفاة، و545 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 303634 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6399 حالة وفاة،كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 291169 حالة، في حين توجد 6066 حالة نشطة.// انتهى //16:01ت م0136

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