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شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يتراجع في السعودية والان مع التفاصيل
الخميس 17 سبتمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل 539 إصابة جديدة بكورونا.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وأكدت أنه تم تسجيل 1203 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة.
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