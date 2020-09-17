شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الرحلات الدولية للحالات المستثناة بمطار الأمير نايف والان نبدء بالتفاصيل

بدأ مطار الأمير نايف، اليوم، في تسيير الرحلات الدولية للحالات المستثناة. وتشمل ضوابط تسيير الرحلات الدولية للحالات المستثناة، عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.

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