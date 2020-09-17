شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث جهود "العشرين" مع نظيره الصيني والان نبدء بالتفاصيل

ويبحث مع وزير خارجية النيجر التعاون المشترك

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بعضو مجلس الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي. وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وجهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، إضافة لاستعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما أجرى اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية النيجر كالا انكوراو.

وبحث الوزيران خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون المشترك وفرص وإمكانات تنميتها وتطويرها في مختلف الجوانب الكفيلة بتحقيق التنمية والتقدم في البلدين، كما استعرضا تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.