سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020.. الجنيه يفقد المزيد

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس، إلى مستوى قياسي مرتفع في السوق الموازية غير الرسمية، في حين بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتكرر سعر البنك المركزي على شاشات معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

أما في السوق السوداء فقفز سعر الدولار مجددا أمام الجنيه السوداني مقتربا من أعلى سعر وصل إليه قبيل إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والذي أعقبه تراجع وهمي بسبب توقف التعاملات الماليةـ وفقا لوسائل إعلام سودانية.

سعر قياسي للدولار



ووصل سعر الدولار إلى مستوى يتجاوز 250 جنيها بالمقارنة مع 235 جنيها المسجل أمس، كما أنه أعلى سعر تم تسجيله في تعاملات السوق السوداء.

ونقلت صحف سودانية عن مصادر مصرفية أن الارتفاع الحالي راجع إلى زيادة الطلب على الدولار مقابل شح المعروض بالرغم من تطبيق إجراءات الطوارئ الاقتصادية.

وأضافت أن الطلب على الدولار وبقية العملات ارتفع بشكل كبير وتوقعت مزيداً من الارتفاع خلال الأيام المقبلة مع استمرار الحملات الأمنية ضد نشاط تجارة العملات.

وأعلن السودان الخميس الماضي، حالة طوارئ اقتصادية بعد أن تراجعت عملته بشكل حاد أمام الدولار.

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وترى حكومة السودان أن تراجع قيمة العملة سببه "تخريب ممنهج" وقد تم اكتشافه عبر تقارير أمنية.

وسجل التضخم السنوي في السودان معدلات قياسية، حيث وصل في أغسطس/آب الماضي إلى 166.83% من 143.78% في يوليو/تموز، مدفوعا بأسعار الغذاء والمواصلات، وفق لبيانات جهاز الإحصاء السوداني.

سعر اليورو والإسترليني

سجل اليورو 65.15 جنيه للشراء، و65.48 جنيه للبيع، على شاشة البنك المركزي، في حين سجل الجنيه الإسترليني 70.96 جنيه للشراء، و71.32 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 286 جنيها، والإسترليني 316 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي 178.97 جنيه للشراء و179.87 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل الريال 65 جنيها، والدرهم 70 جنيها، في حين سجل الدينار الكويتي 660 جنيها، وسجل الجنية المصري 15 جنيها سودانيا.