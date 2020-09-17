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متجر إلكتروني مجاني ونطاق سعودي لمدة 6 أشهر مع السجل التجاري
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وبالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية مبادرة تتيح لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على متجر إلكتروني مجاني مع سجله التجاري لمدة 6 أشهر من تاريخ الطلب، وتسجيل النطاق السعودي.
متجر إلكتروني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
خدمة تسجيل النطاق السعودي
كما توفر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خدمة تسجيل النطاق السعودي للمنشآت المتقدمة والذي يتضمن مزايا مثل مصداقية الجهة المسجلة، وموثوقية النطاقات، وحفظ حقوق الجهات المسجلة، وسلامة سجلات النطاقات، إلى جانب تبني أفضل المعايير الأمنية، وتوفير أسماء النطاقات العربية.
ويأتي ذلك ضمن جهود مجلس التجارة الإلكترونية لدعم أصحاب المنشآت ورواد ورائدات الأعمال وتشجيعهم لتَبَني استخدام التجارة الإلكترونية كمحرك رئيسي للمبيعات والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها التجارة الإلكترونية في تخفيض التكاليف وتعزيز التنافسية وتوسيع نطاقها والتوسع والانتشار محليا وعالمياً.
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