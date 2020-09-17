بدء التسجيل في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الثالث

2020-09-17

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن نادي الصقور السعودي، عن مواعيد التسجيل في مسابقتي الملواح والمزاين التي تقام ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، حيث ينطلق التسجيل في مدينة الدمام بتاريخ 25 أكتوبر 2020م ويستمر لمدة يومين، وفي حفر الباطن يومي 28 و 29 أكتوبر، وفي مدينة سكاكا يومي 1 و 2 نوفمبر، وينبع يومي 4 و 5 نوفمبر، وفي جدة يومي 7 و 8 نوفمبر، على أن يبدأ التسجيل في الرياض يوم الجمعة 6 نوفمبر ويستمر حتى 21 نوفمبر 2020م.

جدول أنشطة الملواح في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

كما أعلن النادي، عن جدول الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح (الدعو) 400 متر (للملاك والمحترفين السعوديين والدوليين)، وجدول مسابقة المزاين، المقامة ضمن مسابقات مهرجان الصقور، التي تنطلق فعالياتها في 28 نوفمبر المقبل، في مَلهم شمال مدينة الرياض.

أشواط نهائية في مسابقتي الملواح والمزاين

وكشف النادي عن إدراج أشواط نهائية في مسابقتي الملواح والمزاين للإنتاج المحلي للصقور، وذلك في إطار جهود النادي لدعم وتشجيع مزارع إنتاج الصقور في المملكة، كما أوضح النادي بأن مسابقة المزاين في النسخة الحالية للمهرجان ستتضمن إضافة أشواط جديدة للشاهين البحري، والحر الأسود/ الأدهم.

Advertisements

وأشار النادي بأنه بالإمكان الاطلاع على تفاصيل التسجيل وجداول المسابقات عبر الموقع الإلكتروني للنادي: www.sfc.org.sa وحساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل المهرجان وقيمة جوائزه خلال الفترة المقبلة.

أكبر مسابقة للصقور في العالم

الجدير بالذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور دخل موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية كأكبر مسابقة للصقور في العالم، بعد تسجيله في النسخة الأولى مشاركة 1723 صقراً، فيما حطم هذا الرقم في النسخة الثانية بتسجيل 2350 صقراً مشاركاً لصقارين من داخل المملكة وخارجها.

المزيد

شارك الخبر







