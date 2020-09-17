- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت 14.6 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت 14.6 مليار ريال
تداول 500 مليون سهم تقاسمتها 420 ألف صفقة
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 26.67 نقطة ليقفل عند مستوى 8337.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14.6 مليار ريال.
أداء الأسهم السعودية
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الوطنية، والأسماك، وتهامة، والكابلات السعودية، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الكيميائية، وعناية، والدوائية، وساب، وتشب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.87%.
أكثر الأسهم نشاطا بالكمية
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، وساب، والأسماك، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأسماك، وساب، وتهامة، والكيميائية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 584.96 نقطة ليقفل عند مستوى 12720.73 نقطة، وبتداولات بلغت 72 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 890 ألف سهم تقاسمتها 1890 صفقة.
المزيد
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت 14.6 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.